Два теракта прогремели в Афганистане, среди погибших женщины и дети

Новости Афганистана. Атака террористов-смертников в Афганистане. Два взрыва с разницей в несколько часов прогремели 22 апреля в разных частях страны, один из них в Кабуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжает расти количество погибших.

Среди жертв 31 человек, более 50 пострадавших. На месте работают медики. Еще одно устройство было приведено в действие в провинции Баглан. Погибли 7 человек, среди них женщины и дети.