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Два теракта прогремели в Афганистане, среди погибших женщины и дети

22 апреля 2018 14:33
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Новости Афганистана. Атака террористов-смертников в Афганистане. Два взрыва с разницей в несколько часов прогремели 22 апреля в разных частях страны, один из них в Кабуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжает расти количество погибших.

Два теракта прогремели в Афганистане, среди погибших женщины и дети-1

Среди жертв 31 человек, более 50 пострадавших. На месте работают медики.

Еще одно устройство было приведено в действие в провинции Баглан. Погибли 7 человек, среди них женщины и дети.

Два теракта прогремели в Афганистане, среди погибших женщины и дети-4

Оба взрыва прогремели у центров регистрации избирателей. Афганистан готовится к парламентским выборам. Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Исламское государство».

# Фотофакт # Теракт в Афганистане

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