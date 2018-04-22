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За 140 тысяч долларов было продано меню обеда на «Титанике»

22 апреля 2018 12:13
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Новости Великобритании. Меню первого обеда на «Титанике» ушло с молотка в Великобритании. Сумма лота составила 140 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 140 тысяч долларов было продано меню обеда на «Титанике»-1

В списке блюд на выбор говяжий бульон или куриный суп, жареная курица, ягненок или ветчина со шпинатом, пудинг, королевские груши и пирожные на десерт, а также кофе.

За 140 тысяч долларов было продано меню обеда на «Титанике»-4

Данное меню было подано техническому составу парохода во время первого дня его испытаний 2 апреля 1912 года. С лайнера листок со списком блюд забрал второй офицер «Титаника», перед тем как судно отправилось в свой первый и последний путь.

# Фотофакт # Необычное

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