За 140 тысяч долларов было продано меню обеда на «Титанике»

Новости Великобритании. Меню первого обеда на «Титанике» ушло с молотка в Великобритании. Сумма лота составила 140 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке блюд на выбор говяжий бульон или куриный суп, жареная курица, ягненок или ветчина со шпинатом, пудинг, королевские груши и пирожные на десерт, а также кофе.