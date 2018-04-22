В клинике Чили из-за взрыва газа пострадали более 50 человек

Новости Чили. Поисково-спасательные работы в эти минуты ведутся на Чили. Из-за утечки газа в частной клинике прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, погибли 3 человека. Более полусотни пострадали. По мнению специалистов количество жертв и раненых может возрасти.