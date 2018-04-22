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В клинике Чили из-за взрыва газа пострадали более 50 человек

22 апреля 2018 12:20
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Новости Чили. Поисково-спасательные работы в эти минуты ведутся на Чили. Из-за утечки газа в частной клинике прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В клинике Чили из-за взрыва газа пострадали более 50 человек-1

По предварительным данным, погибли 3 человека. Более полусотни пострадали. По мнению специалистов количество жертв и раненых может возрасти.

В клинике Чили из-за взрыва газа пострадали более 50 человек-4

Спасатели продолжают осматривать место ЧП. Ударной волной также были повреждены и другие находящиеся рядом с больницей здания.

В клинике Чили из-за взрыва газа пострадали более 50 человек-7

# Взрыв газа # Фотофакт

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