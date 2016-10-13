Новый Генеральный секретарь ООН будет назначен 13 октября

Новости США. Имя нового Генерального секретаря ООН назовут 13 октября в Нью-Йорке. На рассмотрение Генассамблеи выдвинута кандидатура бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гутерреша.

Для назначения главой ООН ему понадобится поддержка двух третей голосующих стран – членов Организации. Всего в ее составе – 193 государства. Однако вполне вероятно, что положительное решение будет принято консенсусом. Если это произойдет, Антониу Гутерреш должен будет приступить к своим новым обязанностям с 1 января будущего года и будет исполнять их на протяжении 5 лет.

Полномочия нынешнего главы ООН Пан Ги Муна истекают 31 декабря,

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.