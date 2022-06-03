Новые подробности расстрела в больнице США. Преступник хотел убить своего лечащего врача

Целью стрелка был хирург, который лечил его до трагедии. Как сообщили в больнице, мужчина начал чувствовать боль в спине после операции. И по этой причине решил убить того, кто в этом виновен. Преступник вошел в здание больницы с винтовкой и пистолетом и открыл огонь по всем, с кем сталкивался. В результате были убиты четыре человека, еще несколько ранены. После случившегося стрелок покончил жизнь самоубийством.