Прямой эфир

Новые подробности расстрела в больнице США. Преступник хотел убить своего лечащего врача

03 июня 2022 10:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Стали известны новые подробности расстрела в больнице США. Полиция установила личность нападавшего и его мотивы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые подробности расстрела в больнице США. Преступник хотел убить своего лечащего врача-1

Целью стрелка был хирург, который лечил его до трагедии. Как сообщили в больнице, мужчина начал чувствовать боль в спине после операции. И по этой причине решил убить того, кто в этом виновен. Преступник вошел в здание больницы с винтовкой и пистолетом и открыл огонь по всем, с кем сталкивался. В результате были убиты четыре человека, еще несколько ранены. После случившегося стрелок покончил жизнь самоубийством.  

# Стрельба в США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В одном из ведомств Японии обнаружили взрывчатку. На месте работают сапёры
03 июня 2022 10:23

В одном из ведомств Японии обнаружили взрывчатку. На месте работают сапёры

В Швейцарии энергетический кризис. Власти посоветовали населению снизить температуру в домах
03 июня 2022 10:15

В Швейцарии энергетический кризис. Власти посоветовали населению снизить температуру в домах

Цены растут на всё. Промышленная инфляция в еврозоне достигла 40%
03 июня 2022 09:47

Цены растут на всё. Промышленная инфляция в еврозоне достигла 40%