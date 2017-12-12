Новую валюту ввели в одной из коммун Венесуэлы

Новости Венесуэлы. Собственная валюта появилась в одной из коммун столицы Венесуэлы. На такую меру руководство решило пойти из-за высокой инфляции в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Венесуэлы. Собственная валюта появилась в одной из коммун столицы Венесуэлы. На такую меру руководство решило пойти из-за высокой инфляции в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выпуском новых купюр занимается местный коммунальный банк. Предполагается, что паналь будет использоваться во внутрикоммунальных расчетах. Реакция Центрального банка страны на эту инициативу пока неизвестна.