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Новую валюту ввели в одной из коммун Венесуэлы

12 декабря 2017 10:25
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Новости Венесуэлы. Собственная валюта появилась в одной из коммун столицы Венесуэлы. На такую меру руководство решило пойти из-за высокой инфляции в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новую валюту ввели в одной из коммун Венесуэлы-1

Новую валюту ввели в одной из коммун Венесуэлы-3

Выпуском новых купюр занимается местный коммунальный банк. Предполагается, что паналь будет использоваться во внутрикоммунальных расчетах. Реакция Центрального банка страны на эту инициативу пока неизвестна.

# Фотофакт # Валюта

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