Более 40 человек отравились угарным газом на ферме в Канаде: утечка произошла в теплице

Новости Канады. Более 40 человек госпитализированы в Канаде из-за отравления угарным газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о рабочих фабрики, расположенной в муниципалитете Делта.
Новости Канады. Более 40 человек госпитализированы в Канаде из-за отравления угарным газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о рабочих фабрики, расположенной в муниципалитете Делта.
Утечка опасного вещества произошла в одной из теплиц, где выращивают овощи. Предположительно, причиной инцидента стала неполадка газового оборудования.