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Более 40 человек отравились угарным газом на ферме в Канаде: утечка произошла в теплице

12 декабря 2017 07:07
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Новости Канады. Более 40 человек госпитализированы в Канаде из-за отравления угарным газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о рабочих фабрики, расположенной в муниципалитете Делта.

Более 40 человек отравились угарным газом на ферме в Канаде: утечка произошла в теплице-1

Утечка опасного вещества произошла в одной из теплиц, где выращивают овощи. Предположительно, причиной инцидента стала неполадка газового оборудования.

# Фотофакт # Массовое отравление

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