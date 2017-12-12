Оппозиция Гондураса устроила беспорядки, бойкотируя итоги президентских выборов

Новости Гондураса. В Гондурасе для разгона протестующих против итогов президентских выборов были привлечены полицейские и военнослужащие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты блокировали движение по нескольким важным автомагистралям, они поджигали покрышки, забрасывали дороги камнями и деревьями. Такие акции были проведены сразу в нескольких регионах страны.