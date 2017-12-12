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Оппозиция Гондураса устроила беспорядки, бойкотируя итоги президентских выборов

12 декабря 2017 09:08
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Новости Гондураса. В Гондурасе для разгона протестующих против итогов президентских выборов были привлечены полицейские и военнослужащие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оппозиция Гондураса устроила беспорядки, бойкотируя итоги президентских выборов-1

Активисты блокировали движение по нескольким важным автомагистралям, они поджигали покрышки, забрасывали дороги камнями и деревьями. Такие акции были проведены сразу в нескольких регионах страны.

Оппозиция Гондураса устроила беспорядки, бойкотируя итоги президентских выборов-4

Оппозиция Гондураса устроила беспорядки, бойкотируя итоги президентских выборов-6

Напомним, 10 декабря стало известно, что результаты президентских выборов после перепроверки около 5000 бюллетеней практически не изменились. По последним данным, побеждает действующий президент Хуан Орландо Эрнандес, набирая без малого 43 % голосов. Оппозиция не признает своего проигрыша и

настаивает на втором туре голосования, что противоречит нормам закона.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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