Оппозиция Гондураса устроила беспорядки, бойкотируя итоги президентских выборов

Новости Гондураса. В Гондурасе для разгона протестующих против итогов президентских выборов были привлечены полицейские и военнослужащие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Гондураса. В Гондурасе для разгона протестующих против итогов президентских выборов были привлечены полицейские и военнослужащие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активисты блокировали движение по нескольким важным автомагистралям, они поджигали покрышки, забрасывали дороги камнями и деревьями. Такие акции были проведены сразу в нескольких регионах страны.
Напомним, 10 декабря стало известно, что результаты президентских выборов после перепроверки около 5000 бюллетеней практически не изменились. По последним данным, побеждает действующий президент Хуан Орландо Эрнандес, набирая без малого 43 % голосов. Оппозиция не признает своего проигрыша и
настаивает на втором туре голосования, что противоречит нормам закона.