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Эпидемия холеры, нехватка лекарств: более трети населения угрожает голод в Ймене

12 декабря 2017 09:09
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Новости Йемена. Более чем одной трети населения Йемена угрожает массовый голод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпидемия холеры, нехватка лекарств: более трети населения угрожает голод в Ймене -1

Такие данные приводит Организация Объединенных Наций. Блокада портов страны силами коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, продолжается. Она ведет к нехватке продовольствия и лекарств, из-за чего значительно увеличивается число уязвимых людей, нуждающихся в помощи.

Эпидемия холеры, нехватка лекарств: более трети населения угрожает голод в Ймене -4

Серьезным поводом для беспокойства является эпидемия холеры в стране. На начало декабря 2017 года в Йемене было зафиксировано 975 тысяч случаев с подозрением на это инфекционное заболевание. Жертвами болезни стали уже более 2000 жителей.

# Вирусные заболевания

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