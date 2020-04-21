Новорождённых панд в Китае назвали Лапша и Пирожок

Новости Китая. Вкусные имена для бамбуковых мишек. В китайском городе Чэнду двух панд-близнецов назвали в честь традиционных блюд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малыши Лапша и Пирожок родились в прошлом месяце, в разгар пандемии коронавируса в стране. Необычные имена пандам дали неспроста.

Так сотрудники центра выразили свое уважение медикам, а также солидарность с наиболее пострадавшими от вируса китайскими регионами.