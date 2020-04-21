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Новорождённых панд в Китае назвали Лапша и Пирожок

21 апреля 2020 13:24
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Новости Китая. Вкусные имена для бамбуковых мишек. В китайском городе Чэнду двух панд-близнецов назвали в честь традиционных блюд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новорождённых панд в Китае назвали Лапша и Пирожок-1

Малыши Лапша и Пирожок родились в прошлом месяце, в разгар пандемии коронавируса в стране. Необычные имена пандам дали неспроста.

Новорождённых панд в Китае назвали Лапша и Пирожок-4

Так сотрудники центра выразили свое уважение медикам, а также солидарность с наиболее пострадавшими от вируса китайскими регионами.

Новорождённых панд в Китае назвали Лапша и Пирожок-7

Мишку назвали Лапшой в честь популярного блюда в городе Ухань, Пирожка – в честь лакомства в Чэнду. 

# Дикие животные # Фотофакт

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