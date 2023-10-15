Новой глобальной войной повеяло с Ближнего Востока. Разбираемся, какие могут быть последствия для мироустройства

Что касается опасностей извне, то в Бишкеке наш Президент точно очертил мировую диспозицию – мы в шаге от Третьей мировой. Дай бог остановиться. Новой глобальной войной повеяло с Ближнего Востока, где только усиливается напряжение между Израилем и Палестиной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе еврейское государство начало подготовку к наземной операции в секторе Газа, потребовало от миллиона жителей северной части города за короткий срок эвакуироваться на юг. Все это привело к сложной гуманитарной обстановке. В то же время конфликт имеет все шансы перерасти в более глобальное противостояние.

США с начала войны отправили в Восточное Средиземноморье две авианосные ударные группы. Причиной названы «усилия по сдерживанию враждебных действий против Израиля и любых попыток расширить эту войну». А Иран предостерег Израиль от расширения операции в секторе Газа. В противном случае Тегеран пригрозил вмешаться в конфликт. Аналитики не исключают, что к противостоянию могут присоединиться Сирия и Ливан. Если это произойдет, то мир погрузиться в глобальную рецессию. Такой прогноз на неделе опубликовали аналитики Bloomberg. По данным агентства, в таком случае цены на нефть могут взлететь до 150 долларов за баррель и привести к экономическому застою. Почему конфликт на Ближнем Востоке разгорелся с новой силой и чем это грозит миру? Тему продолжат наши корреспонденты. Если Восток зажигается, значит это кому-нибудь нужно. И кажется, он действительно стал для всего мира за этих 10 дней ближним, ведь внимание к пылающей точке на карте приковано планетарное. И даже с мировой авансцены внимания сброшена Украина, о чем сокрушаются в Киеве, ведь опаленные об угли раздуваемого костра губы – слабая спекулятивная монета, на которую на Западе смотрят теперь совсем по-пионерски. Ведь из марионеточного чемодана снова достали старый козырь.

Джо Байден, сенатор США (1986 г.):

Это лучшие 3 миллиарда вложений из тех, что мы сделали. Если бы Израиля не существовало, США должны были создать его, чтобы защитить свои интересы в регионе. И время не меняет сути. В первые же дни американский оружейный ларь открылся. И полетели в Израиль боеприпасы, и помчались в Средиземное море авианосцы, а следом и обещания разобраться и выяснить, откуда у бойцов ХАМАС американское оружие, адресованное Украине.

Ллойд Остин, министр обороны США:

Наша поддержка Израиля надежна. Мы срочно работаем над тем, чтобы дать Израилю все, что ему нужно для самозащиты, включая боеприпасы, и мы будем делать это, даже продолжая поддерживать народ Украины в его борьбе против российской агрессии. «История развивается по спирали» – вполне расхожее выражение, равно как и «учатся на ошибках».

Кадры с полувековой разбежкой и таким повторяющимся сценарием. Ежедневный информационно-жесткий накал уже хоть и сбил акцент с кроваво-юбилейного повода. ХАМАС приурочил свою акцию к 50-летию начала арабо-израильской войны Судного дня. Правда, нынешнюю называют не иначе как новой версией конфликта – 2.0. Так же, как и полвека назад, арабы атаковали израильтян в праздничный день, в первые дни эффект «врасплох» работал и нападающим сопутствовал успех. Израильтяне, оказавшиеся в тупике, готовы были пойти на крайние меры. В 1973-м этот конфликт мог войти в историю как первый случай применения ядерного оружия на Ближнем Востоке. И нынче полное дежавю.

Владимир Кошелев, историк-востоковед, заведующий кафедрой исторического факультета БГУ:

Израильтяне и арабо-палестинцы, очевидно, могли бы договориться. Но за каждой стороной стоят определенные внешние политические силы, которые во многом используют этот конфликт. Этот конфликт является средоточием противоречий между разными игроками. Здесь и США, и страны Запада, и, конечно же, арабские государства. Суть конфликта заключается в противоречиях, существующих не только на региональном, но и на глобальном уровне. И во многом и арабо-палестинцы, и даже Израиль используются в качестве своеобразного инструмента политического. Хотя, конечно же, Израиль является вполне самодостаточным государством. Совбез ООН, созванный еще неделю назад, не пришел ни к какому заключению. Но очевидно, что в этой сложной игре в войнушку далеко не двух главных героев в закулисье редколлегия еще дописывает финал повыгодней. А тем временем всю неделю между Израилем и сектором Газа продолжался огненно-смертельный пинг-понг.

Мохаммед Абу Ола, житель сектора Газа:

Наши враги злые, наши враги трусливые, убивают детей без всякой человечности. Я не могу следить за количеством убитых, всем грустно из-за людей и близких, которые они потеряли. Вы грустите о потере своего дома, но дома можно восстановить.

Ситуация на анклаве близка к гуманитарной катастрофе. Нет света, острая нехватка воды, продуктов и топлива. По самым последним данным, число погибших палестинцев превысило 2 тысячи, среди этого числа 700 – дети. В ООН заявили, что во всех больницах Газы осталось топлива на 48 часов работы резервных генераторов, прекращение электроснабжения поставит под угрозу тысячи жизней раненых и больных.

Владимир Ераносян, эксперт Бюро военно-политического анализа (Россия):

Сектор Газа – это гетто, окруженное со всех сторон колючей проволокой. Молодое поколение кроме как взять в руки оружие и бежать на фронт.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

Это война за наш дом, она должна закончиться одним – полной победой, сокрушением и уничтожением ХАМАС. ХАМАС, который есть ИГИЛ. Военной кульминацией недели или очередным уровнем жесткой конфронтации должна была стать наземная операция израильтян. Агрессивная фаза планировалась на выходные, посему еще в пятницу (13 октября) ЦАХАЛ развеял над сектором Газа листовки с призывом покинуть дома и в течение 24 часов эвакуироваться на юг сектора. Несмотря на якобы заботу о мирных жителях, президент Израиля все же не медлил с призванием коллективной вины.

Ицхак Герцог, президент Израиля:

Мы действуем военным путем в соответствии с нормами международного права. Однозначно, ответственность лежит на всей нации. И неправда о гражданских лицах, непричастных и неведавших, это абсолютно неправда. Они могли бы восстать и бороться против злобного режима ХАМАС, который взял власть в Газе, совершив государственный переворот. Владимир Ераносян:

Превосходство абсолютное в израильской армии, но есть одно «но». И это «но» заключается в мотивированности бойцов ХАМАС и в том, что они готовы к руинам, готовы прятаться в подвалах, траншеях и туннелях, которые были выкопаны на глубине 20-40 метров. Они уже, в принципе, к этому идут и заманивают израильскую армию на наземную операцию. Поэтому все это может закончиться большими, несоизмеримыми потерями.

После громкого анонса Иран направил через ООН послание Израилю о том, что не хочет дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта и будет вынужден вмешаться в случае наземной операции в секторе Газа. На днях глава МИД Ирана совершил турне по Ближнему Востоку, посетив Ирак, Ливан и Сирию, а вчера встретился с лидером политбюро движения ХАМАС. И утро воскресного дня заставило понадеяться на отсрочку обострения. Армия Израиля заявила о переносе наземной операции на несколько дней из-за неблагоприятных для беспилотной авиации погоды. Однако география «ответов» расширяется – минувшей ночью израильские военные вывели из строя сирийский аэропорт Алеппо, это возмездие за ракетный обстрел с территории соседей, перестрелка и на границе с Ливаном. Свою официальную позицию подчеркнул представитель ЦАХАЛ: «Израиль будет действовать в любой точке Ближнего Востока для обеспечения собственной безопасности». Владимир Кошелев:

Это не региональный – это международный конфликт, втянуты многие страны. Только тогда, когда будет достигнута договоренность, ситуация разрешится. И в целом этот регион ближневосточный находится на перекрестке Европы, Азии, Африки. Ближний Восток – это кладезь углеводородных ресурсов. Уберите нефть оттуда, и ситуация разрешится. Так в мире происходит, где очень много нефти, там и проливается кровь.