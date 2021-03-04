Мужчина 22 лет. Стала известна личность задержанного за нападение в Швеции
Новости Швеции. Подробности происшествия в шведском городе Ветланда. Стала известна личность подозреваемого, совершившего вооруженное нападение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным местных СМИ, это 22-летний выходец из Афганистана, который приехал в Швецию в 2018 году.
Мужчина ранил восьмерых человек недалеко от железнодорожного вокзала. Согласно одним сведениям, в руках у подозреваемого был нож, по другим данным, это был топор. Трое из пострадавших получили серьезные ранения.
Нападавший задержан и сейчас также находится в больнице. Произошедшее квалифицируют как покушение на убийство, однако не исключаются и возможные «террористические мотивы» атаки. До этого подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции из-за мелких правонарушений.