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Мужчина 22 лет. Стала известна личность задержанного за нападение в Швеции

04 марта 2021 12:41
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Новости Швеции. Подробности происшествия в шведском городе Ветланда. Стала известна личность подозреваемого, совершившего вооруженное нападение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным местных СМИ, это 22-летний выходец из Афганистана, который приехал в Швецию в 2018 году.

Мужчина 22 лет. Стала известна личность задержанного за нападение в Швеции-1

Мужчина ранил восьмерых человек недалеко от железнодорожного вокзала. Согласно одним сведениям, в руках у подозреваемого был нож, по другим данным, это был топор. Трое из пострадавших получили серьезные ранения.

Мужчина 22 лет. Стала известна личность задержанного за нападение в Швеции-4

Нападавший задержан и сейчас также находится в больнице. Произошедшее квалифицируют как покушение на убийство, однако не исключаются и возможные «террористические мотивы» атаки. До этого подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции из-за мелких правонарушений.

# Нападение # Фотофакт

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