Новая Зеландия отказывается от полиэтиленовых пакетов

Новости Новой Зеландии. Происходить это будет поэтапно, в течение одного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение власти приняли в связи с петицией, которую подписали 65 тысяч жителей государства.
Новости Новой Зеландии. Происходить это будет поэтапно, в течение одного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение власти приняли в связи с петицией, которую подписали 65 тысяч жителей государства.
Правительство будет оказывать помощь компаниям в переходе на другие, более экологичные виды упаковки. Жители Новой Зеландии могут выразить свое мнение по поводу данного запрета до 14 сентября.