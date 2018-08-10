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Новая Зеландия отказывается от полиэтиленовых пакетов

10 августа 2018 14:59
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Новости Новой Зеландии. Происходить это будет поэтапно, в течение одного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение власти приняли в связи с петицией, которую подписали 65 тысяч жителей государства.

Новая Зеландия отказывается от полиэтиленовых пакетов-1

Правительство будет оказывать помощь компаниям в переходе на другие, более экологичные виды упаковки. Жители Новой Зеландии могут выразить свое мнение по поводу данного запрета до 14 сентября.

# Экология # Фотофакт

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