Авиакомпания Ryanair объявила забастовку: отменены сотни рейсов

Забастовка доставила неудобства более чем 50 тысячам пассажиров. Фирма пообещала вернуть деньги за билеты или перебронировать их на другой день. Напомним, Ryanair – крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе, которая обслуживает свыше 1800 направлений. Штат её сотрудников составляет 11 с половиной тысяч человек.