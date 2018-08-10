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Авиакомпания Ryanair объявила забастовку: отменены сотни рейсов

10 августа 2018 12:28
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Забастовка пилотов ирландской компании Ryanair привела к отмене нескольких сотен авиарейсов сразу в нескольких странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиакомпания Ryanair объявила забастовку: отменены сотни рейсов-1

Стачки проводятся сегодня в аэропортах Бельгии, Швеции, Германии, Нидерландах и Ирландии. Сотрудники требуют повышения социальных стандартов и оплаты труда.

Авиакомпания Ryanair объявила забастовку: отменены сотни рейсов-4

Забастовка доставила неудобства более чем 50 тысячам пассажиров. Фирма пообещала вернуть деньги за билеты или перебронировать их на другой день. Напомним, Ryanair – крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе, которая обслуживает свыше 1800 направлений. Штат её сотрудников составляет 11 с половиной тысяч человек.

# Авиасообщение # Фотофакт

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