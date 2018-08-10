Авиакомпания Ryanair объявила забастовку: отменены сотни рейсов

Забастовка пилотов ирландской компании Ryanair привела к отмене нескольких сотен авиарейсов сразу в нескольких странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Забастовка пилотов ирландской компании Ryanair привела к отмене нескольких сотен авиарейсов сразу в нескольких странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стачки проводятся сегодня в аэропортах Бельгии, Швеции, Германии, Нидерландах и Ирландии. Сотрудники требуют повышения социальных стандартов и оплаты труда.
Забастовка доставила неудобства более чем 50 тысячам пассажиров. Фирма пообещала вернуть деньги за билеты или перебронировать их на другой день. Напомним, Ryanair – крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе, которая обслуживает свыше 1800 направлений. Штат её сотрудников составляет 11 с половиной тысяч человек.