Полиция задержала подозреваемого, устроившего стрельбу в Канаде

Новости Канады. Срочные новости приходят из канадского города Фредериктон. Здесь в результате стрельбы погибли, по меньшей мере, 4 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть сообщения о пострадавших, однако их точное количество неизвестно.