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Полиция задержала подозреваемого, устроившего стрельбу в Канаде

10 августа 2018 14:55
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Новости Канады. Срочные новости приходят из канадского города Фредериктон. Здесь в результате стрельбы погибли, по меньшей мере, 4 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть сообщения о пострадавших, однако их точное количество неизвестно.

Полиция задержала подозреваемого, устроившего стрельбу в Канаде-1

Центральные районы города, где произошёл инцидент, оцепила полиция. На месте также работают сотрудники скорой. Местным жителям рекомендовано не покидать здания и не приближаться к району ЧП. Детали произошедшего пока неизвестны.

Полиция задержала подозреваемого, устроившего стрельбу в Канаде-4


Как стало известно, полиции удалось задержать подозреваемого.

# Перестрелка # Фотофакт

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