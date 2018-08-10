Полиция задержала подозреваемого, устроившего стрельбу в Канаде
Новости Канады. Срочные новости приходят из канадского города Фредериктон. Здесь в результате стрельбы погибли, по меньшей мере, 4 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть сообщения о пострадавших, однако их точное количество неизвестно.
Центральные районы города, где произошёл инцидент, оцепила полиция. На месте также работают сотрудники скорой. Местным жителям рекомендовано не покидать здания и не приближаться к району ЧП. Детали произошедшего пока неизвестны.
Как стало известно, полиции удалось задержать подозреваемого.