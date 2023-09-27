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Норвежские эксперты заявили о четырёх взрывах на «Северных потоках» 2022 году

27 сентября 2023 11:05
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В сентябре 2022 года на «Северных потоках» произошло четыре взрыва, детали которых выяснили норвежские сейсмологи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

Взрывы происходили с интервалами в пару секунд, а расстояние между вторым и третьим взрывом составило 220 метров, что соответствовало расстоянию между трубами «Северного потока». Четвертый же взрыв прогремел в несколько километров к юго-западу от второго.

Взрыв на газопроводах Nord Stream и Nord Stream 2 прогремел 26 сентября 2022 года. В Nord Stream AG заявили, что данная авария носит небывалый характер и оценить сроки ремонта не представляется возможным. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.

# Международная политика

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