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Номера телефонов пользователей Facebook попали в общий доступ

05 сентября 2019 12:53
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Новости мира. Крупная утечка данных: личные номера телефонов пользователей Facebook попали в общий доступ. Ситуация затронула 419 миллионов человек, жителей США и Британии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Номера телефонов пользователей Facebook попали в общий доступ-1

Базу без пароля, находящуюся в свободном доступе, обнаружил специалист из некоммерческой организации. Позже с владельцем сервера связались и базу данных отключили.

Номера телефонов пользователей Facebook попали в общий доступ-4

В компании Facebook  заявили, что у них «нет доказательств» того, что аккаунты пользователей были взломаны, и подчеркнули, что телефонные номера были взяты из открытых учетных записей до того, как компания изменила настройки конфиденциальности в 2018 году.

# Интернет-мошенничество # Фотофакт

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