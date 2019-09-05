Новости мира. Крупная утечка данных: личные номера телефонов пользователей Facebook попали в общий доступ. Ситуация затронула 419 миллионов человек, жителей США и Британии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Базу без пароля, находящуюся в свободном доступе, обнаружил специалист из некоммерческой организации. Позже с владельцем сервера связались и базу данных отключили.

В компании Facebook заявили, что у них «нет доказательств» того, что аккаунты пользователей были взломаны, и подчеркнули, что телефонные номера были взяты из открытых учетных записей до того, как компания изменила настройки конфиденциальности в 2018 году.