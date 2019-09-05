Британский парламент поддержал проект закона, запрещающий «жёсткий» Brexit

Новости Великобритании. «Жёсткий» Brexit заблокирован: законопроект, запрещающий выход Великобритании из ЕС без соглашения, поддержал британский парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 сентября документ должна рассмотреть палата лордов. В случае одобрения, закон вступит в силу уже с понедельника. Согласно тексту, премьер-министру придется до 19 октября или утвердить соглашение в парламенте, или получить от депутатов согласие на выход без сделки.