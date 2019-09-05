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Британский парламент поддержал проект закона, запрещающий «жёсткий» Brexit

05 сентября 2019 12:45
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Новости Великобритании. «Жёсткий» Brexit заблокирован: законопроект, запрещающий выход Великобритании из ЕС без соглашения, поддержал британский парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Британский парламент поддержал проект закона, запрещающий «жёсткий» Brexit-1

6 сентября документ должна рассмотреть палата лордов. В случае одобрения, закон вступит в силу уже с понедельника. Согласно тексту, премьер-министру придется до 19 октября или утвердить соглашение в парламенте, или получить от депутатов согласие на выход без сделки.

Британский парламент поддержал проект закона, запрещающий «жёсткий» Brexit-4

После истечения этого срока Борис Джонсон будет вынужден подать запрос на отсрочку выхода Великобритании до 31 января 2020 года.

# Brexit # Борис Джонсон # Фотофакт

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