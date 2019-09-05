В правительственном квартале Кабула взрывом убило 8 человек

Новости Афганистана. В результате мощного взрыва в Кабуле погибли 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. В результате мощного взрыва в Кабуле погибли 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошёл в правительственном квартале. Свыше 30 пострадавших доставлены в больницы. На месте происшествия работают полицейские и бригады медиков.
По данным правоохранителей, на воздух взлетел начинённый взрывчаткой автомобиль. Целью боевиков был КПП управления национальной безопасности страны.