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В правительственном квартале Кабула взрывом убило 8 человек

05 сентября 2019 12:11
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Новости Афганистана. В результате мощного взрыва в Кабуле погибли 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В правительственном квартале Кабула взрывом убило 8 человек-1

Инцидент произошёл в правительственном квартале. Свыше 30 пострадавших доставлены в больницы. На месте происшествия работают полицейские и бригады медиков.

В правительственном квартале Кабула взрывом убило 8 человек-4

По данным правоохранителей, на воздух взлетел начинённый взрывчаткой автомобиль. Целью боевиков был КПП управления национальной безопасности страны.

# Взрыв # Фотофакт

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