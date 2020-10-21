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Никите Михалкову – 75. Вспоминаем знаковые работы

21 октября 2020 08:08
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Новости России. «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Родня». Один из самых известных режиссеров российского кино, Народный артист РСФСР Никита Михалков отмечает 21 октября 75-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Никите Михалкову – 75. Вспоминаем знаковые работы-1

Никите Михалкову – 75. Вспоминаем знаковые работы-3

В его творческой биографии десятки успешных кинолент, в которых Михалков выступил не только как режиссер. Зрители знают его по главным ролям в легендах фильмах: «Вокзал для двоих», «Я шагаю по Москве», «Жестокий романс» и других.  

Никите Михалкову – 75. Вспоминаем знаковые работы-6

Никите Михалкову – 75. Вспоминаем знаковые работы-8

Никита Сергеевич – обладатель многих государственных наград – сегодня продолжает деятельность в качестве председателя Союза кинематографистов России. В одном из недавних интервью именинник признался, что, несмотря на свой солидный возраст, в нем все еще живет юношеский задор и жизнерадостность. Пышно отмечать юбилей Михалков не будет из-за пандемии.  

Никите Михалкову – 75. Вспоминаем знаковые работы-11

Никите Михалкову – 75. Вспоминаем знаковые работы-13

Теплые слова поздравлений в адрес юбиляра направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.  

# Праздничные даты # Никита Михалков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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