Никите Михалкову – 75. Вспоминаем знаковые работы

Новости России. «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Родня». Один из самых известных режиссеров российского кино, Народный артист РСФСР Никита Михалков отмечает 21 октября 75-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его творческой биографии десятки успешных кинолент, в которых Михалков выступил не только как режиссер. Зрители знают его по главным ролям в легендах фильмах: «Вокзал для двоих», «Я шагаю по Москве», «Жестокий романс» и других.

Никита Сергеевич – обладатель многих государственных наград – сегодня продолжает деятельность в качестве председателя Союза кинематографистов России. В одном из недавних интервью именинник признался, что, несмотря на свой солидный возраст, в нем все еще живет юношеский задор и жизнерадостность. Пышно отмечать юбилей Михалков не будет из-за пандемии.