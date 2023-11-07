Страны НАТО приостанавливают свое участие в ДОВСЕ вслед за выходом из него России

НАТО вновь подтвердила поддержку решения стран-членов Альянса о приостановлении своего участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после того, как Россия вышла из него. Об этом пишет РИА Новости.

Признавая важность ДОВСЕ с позиций безопасности, можно считать неприемлемой ситуацию, когда члены НАТО выполняют этот договор, а Россия – нет, указывается в заявлении Североатлантического альянса. В связи с этим союзники военного объединения намерены приостановить на необходимый период действие ДОВСЕ. Данное решение полностью поддерживают все члены НАТО. Ранее, 7 ноября, Россия окончательно вышла из ДОВСЕ.