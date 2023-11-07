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Bloomberg: атомная подводная лодка США вошла в акваторию Персидского залива

07 ноября 2023 11:49
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Атомная подводная лодка США класса «Огайо» под названием «Флорида» вошла в акваторию Персидского залива в знак демонстрации силы и в целях сдерживания Тегерана для недопущения эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Лодка, несмотря на то, что она является атомной, не несет на борту ядерного оружия, но зато оснащена до 154 ракетами «Томагавк» и способна вместить до 66 бойцов специального назначения.

США отправили субмарину на Ближний Восток для того, чтобы обеспечить безопасность своих военных. Ранее уже сообщалось, что подводная лодка прибыла в зону ответственности Центрального командования ВС США 5 ноября 2023 года. Кроме того, было объявлено о размещении в регионе 300 военнослужащих, но без указания точных мест дислокации.

# Международная политика

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