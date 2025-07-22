NI: РФ может заполнить нишу USAID после его ликвидации Трампа

По решению президента США Дональда Трампа агентство USAID прекращает свою работу, что может открыть для России возможности в сфере оказания международной помощи. Об этом пишет РИА Новости.

The National Interest полагает, что снижение влияния США – это шанс для Москвы укрепить свои позиции, в особенности в Африке и на Глобальном Юге.

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил, что с 1 июля программы USAID переходят под контроль Госдепартамента. Агентству предстоит полный пересмотр на предмет его соответствия текущей стратегии внешней политики.

Можно будет скорректировать объем помощи – как в сторону повышения, так и в сторону понижения.

Илон Маск ранее уже публично критиковал USAID, называя его вредной для интересов США структурой, и поддерживал решение о его закрытии.

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