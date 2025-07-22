Bloomberg: Украина может стать для Трампа тем, чем Афганистан был для Байдена

Украинский конфликт для Дональда Трампа может стать таким же испытанием, как война в Афганистане для Джо Байдена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Зарубежное издание считает, что затягивание урегулирования может стать причиной обвинений в адрес нынешнего президента США.

Если Трамп сократит помощь Киеву, его могут критиковать за пассивность,, указывает Bloomberg. Президент Америки уже заявил о своей готовности продолжить поставки оружия при том условии, что Европа возьмет на себя оплату. При этом НАТО будет координировать поставки. Кроме того, Трамп угрожает ввести 100-процентные таможенные пошлины против России и ее партнеров, если соглашение не будет заключено в течение 50 дней.

Министр финансов США отметил, что Вашингтон будет добиваться аналогичных шагов от своих европейских союзников в отношении покупателей российской нефти.

Фото: pixabay