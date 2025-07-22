МИД Польши попросил своих граждан покинуть Россию

Министерство иностранных дел Польши посоветовало польским гражданам покидать территорию России, если нет нужды оставаться там по личным или рабочим причинам. Об этом пишет ТАСС.

Обладателей двойного гражданства также предупредили о юридических последствиях, так как они рассматриваются Москвой как граждане РФ.

Ранее в Варшаве призвали отказаться от поездок на территорию России, ссылаясь на статус недружественной страны и на сокращение консульского персонала. В ответ на это Москва закрыла польское консульство в Калининграде. До этого Польша упразднила российские представительства в Кракове и Познани, а Россия отреагировала аналогичным образом, закрыв консульство в Санкт-Петербурге.

В настоящее время дипконтакты поддерживаются через посольства и два консульства: в Гданьске и Иркутске.

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