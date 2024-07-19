Newsmax: Байден намерен отказаться от участия в выборах

Президент США Джо Байден, скорее всего, снимет свою кандидатуру с выборов и не будет поддерживать кандидата в вице-президенты Камалу Харрис, сообщил обозреватель телеканала Newsmax со ссылкой на источники в Демократической партии. Об этом пишет РИА Новости.

Байден, который собирается объявить о снятии с выборов в ближайшие выходные, надеется на открытость избирательного процесса, который будет доступен для Харрис и других претендентов.

Национальный съезд Демократической партии пройдет в Чикаго с 19 по 22 августа. После того как Байдену не удалось успешно провести дебаты с Трампом, демократы все активнее требуют выдвижения другого кандидата, среди которых наиболее вероятна Харрис.

Если же Байден выбывает из гонки до того, как его кандидатура будет официально утверждена, выбор новой кандидатуры будет произвольным, поскольку не существует устоявшегося механизма назначения преемника. В этом случае номинация на демократическом съезде достанется человеку, получившему большинство голосов делегатов. Если в первом туре победитель не будет определен, к голосованию подключатся суперделегаты, и их голоса станут решающими.