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Урсула фон дер Ляйен в предвыборной речи предложила превратить Европейский союз в оборонный

18 июля 2024 16:56
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Действующая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен переизбрана на новый пятилетний срок. За продление ее полномочий 17 июля проголосовало большинство евродепутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урсула фон дер Ляйен в предвыборной речи предложила превратить Европейский союз в оборонный-1

Еще до начала голосования она выступила с предвыборной речью, в которой, по сути, не было ничего нового. Урсула поделилась с евродепутатами своими воинственными планами реформирования ЕС. А именно: превратить Европейский союз в оборонный, укрепить военную промышленность и увеличить соответствующие расходы. И в заключении пообещала продолжать военную и финансовую поддержку Киева.

Урсула фон дер Ляйен в предвыборной речи предложила превратить Европейский союз в оборонный-4

При этом фон дер Ляйен, как оказалось, готова довольно жестко расправиться с теми, кто ей в этом будет мешать. Ярким примером стала публичная порка премьер-министра Венгрии лишь за то, что тот сделал попытку урегулировать конфликт в Украине. Европарламент осудил Виктора Орбана и предложил лишить Будапешт права голоса в Совете ЕС, в котором фон дер Ляйен в настоящее время председательствует. И это значит, что такую агрессивную политику Евросоюз намерен вести еще ближайшие пять лет, пока Еврокомиссией будет править воинствующая немка.

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен # Виктор Орбан

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