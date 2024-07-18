Урсула фон дер Ляйен в предвыборной речи предложила превратить Европейский союз в оборонный

Еще до начала голосования она выступила с предвыборной речью, в которой, по сути, не было ничего нового. Урсула поделилась с евродепутатами своими воинственными планами реформирования ЕС. А именно: превратить Европейский союз в оборонный, укрепить военную промышленность и увеличить соответствующие расходы. И в заключении пообещала продолжать военную и финансовую поддержку Киева.

При этом фон дер Ляйен, как оказалось, готова довольно жестко расправиться с теми, кто ей в этом будет мешать. Ярким примером стала публичная порка премьер-министра Венгрии лишь за то, что тот сделал попытку урегулировать конфликт в Украине. Европарламент осудил Виктора Орбана и предложил лишить Будапешт права голоса в Совете ЕС, в котором фон дер Ляйен в настоящее время председательствует. И это значит, что такую агрессивную политику Евросоюз намерен вести еще ближайшие пять лет, пока Еврокомиссией будет править воинствующая немка.