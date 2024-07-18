В Польше повысят налог на отопление из-за «зелёной политики» ЕС

В ближайшее время он может вырасти в четыре раза. И все из-за «зеленой политики» Брюсселя. Он заставит страны платить за вредные выбросы, в том числе от транспорта и домов. Для поляков, которые отапливают свои дома газом и углем, прогнозы довольно безжалостные. Потому как власти эти экологические расходы переложат на их плечи. Эксперты не сомневаются, что это заметно ухудшит финансовое положение людей, особенно семей с низкими и средними доходами. А фермерским хозяйствам, чтобы выжить, потребуется государственная поддержка.