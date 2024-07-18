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Фон дер Ляйен снова избрали главой Европейской комиссии

18 июля 2024 13:46
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Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на пост главы Европейской комиссии на 2-й срок при голосовании 401 депутата из 720. Об этом пишет ТАСС.

Ее критиковали за неспособность выполнить взятые на себя обязательства и развал европейской экономики.

Суд ЕС признал, что ЕК не обеспечила условия доступа к контрактам на вакцину COVID-19 и тем самым нарушила правила ЕС. Это постановление может быть применено для подачи исков против ЕК и фон дер Ляйен.

Также суд Льежа занимается рассмотрением иска о коррупции при закупке вакцин компанией Pfizer.

# Международная политика

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