Украина не будет продлевать контракт с «Газпромом» на транзит газа

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что Украина не собирается пролонгировать договор с «Газпромом» на транспортировку газа после 31 декабря 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что проведенные в 2023 году стресс-тесты показывают, что газотранспортная система Украины может функционировать без транзита газа.

В мае 2022 года Украина перестала получать газ на транзит через Сохрановскую ГИС, остался только один вход – Суджанская ГИС. Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что российская сторона выражает готовность обсудить вопрос о поставках газа в ЕС через Украину и по другим маршрутам.