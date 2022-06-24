Несмотря на массовые расстрелы, американцам разрешат носить оружие в общественных местах

Новости США. Американцам разрешат носить оружие в общественных местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Верховный суд страны отменил принятый ранее в Нью-Йорке закон, который ограничивал это право.
Новости США. Американцам разрешат носить оружие в общественных местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Верховный суд страны отменил принятый ранее в Нью-Йорке закон, который ограничивал это право.
Ранее для того, чтобы иметь при себе пистолет, человек должен был обосновать свое желание. Например, доказать, что его жизни кто-то угрожает. Суд счел, что это требование нарушает конституционное право американцев. Решение, скорее всего, распространится и на другие штаты, успевшие ввести жесткие требования к ношению оружия.
Нововведение вызвало недовольство жителей США. Многие считают, что это приведет к росту преступлений с применением оружия. Месяц назад в штате Нью-Йорк мужчина расселял из винтовки 10 человек в супермаркете. В Техасе еще один 18-летний стрелок из такой же винтовки убил более 20 учеников начальной школы.
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