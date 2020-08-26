Несмотря на комендантский час: в США продолжаются массовые беспорядки

Новости США. В американском штате Висконсин, несмотря на введенный комендантский час, 25 августа снова прошло неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столкновения демонстрантов с полицией в городе Кеноше продолжаются третью ночь подряд.

В 20 часов, когда все граждане должны были разойтись по домам, протестующие попытались снести ограждение, установленное вокруг здания окружного суда. Стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ. В США в охваченный беспорядками город Кеноша направили подразделения Нацгвардии