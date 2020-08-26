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Несмотря на комендантский час: в США продолжаются массовые беспорядки

26 августа 2020 08:03
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Новости США. В американском штате Висконсин, несмотря на введенный комендантский час, 25 августа снова прошло неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столкновения демонстрантов с полицией в городе Кеноше продолжаются третью ночь подряд.  

Несмотря на комендантский час: в США продолжаются массовые беспорядки-1

В 20 часов, когда все граждане должны были разойтись по домам, протестующие попытались снести ограждение, установленное вокруг здания окружного суда. Стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ.

В США в охваченный беспорядками город Кеноша направили подразделения Нацгвардии

Несмотря на комендантский час: в США продолжаются массовые беспорядки-4

Напомним, 25 августа в штате был введен режим чрезвычайного положения. Для обеспечения порядка в Кеноше было усилено присутствие сотрудников Национальной гвардии.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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