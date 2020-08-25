Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса

Новости Беларуси. Российскую вакцину от коронавируса, успешно прошедшую несколько испытаний, будут использовать в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Препарат предназначен для внутримышечного применения. Как ожидается, он сформирует иммунитет к коронавирусу минимум на два года.

К производству вакцины приступили 10 дней назад. Беларусь станет первой страной, куда будет поставлен данный препарат. В Минск уже направлены необходимые документы.