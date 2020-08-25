Прямой эфир

Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса

25 августа 2020 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Российскую вакцину от коронавируса, успешно прошедшую несколько испытаний, будут использовать в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Препарат предназначен для внутримышечного применения. Как ожидается, он сформирует иммунитет к коронавирусу минимум на два года.  

Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса-1

К производству вакцины приступили 10 дней назад. Беларусь станет первой страной, куда будет поставлен данный препарат. В Минск уже направлены необходимые документы.  

Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса-4

Напомним, это был один из вопросов, который 24 августа в ходе телефонного разговора обсудили президенты Беларуси и России. Достигнута договоренность, что наши граждане в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины.   

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В тюрьмах Таиланда хотят открыть магазины и проводить кулинарные конкурсы
25 августа 2020 12:30

В тюрьмах Таиланда хотят открыть магазины и проводить кулинарные конкурсы

Генсек ООН: из-за пандемии без работы могут остаться почти 120 млн человек
25 августа 2020 12:22

Генсек ООН: из-за пандемии без работы могут остаться почти 120 млн человек

В Бейруте обнаружили 79 контейнеров с опасными химикатами
25 августа 2020 09:11

В Бейруте обнаружили 79 контейнеров с опасными химикатами