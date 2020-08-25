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В США в охваченный беспорядками город Кеноша направили подразделения Нацгвардии

25 августа 2020 07:55
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Новости США. В охваченный беспорядками американский город Кеноша ввели подразделения Национальной гвардии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они прибыли в регион для оказания помощи местным властям.

В США в охваченный беспорядками город Кеноша направили подразделения Нацгвардии-1

В США в охваченный беспорядками город Кеноша направили подразделения Нацгвардии-3

Уже третьи сутки здесь не прекращаются погромы. Сотни протестующих вышли на улицы, требуя привлечь к ответственности полицейских, которые в ходе задержания открыли стрельбу по афроамериканцу. Сейчас мужчина находится в больнице.

В США в охваченный беспорядками город Кеноша направили подразделения Нацгвардии-6

В США в охваченный беспорядками город Кеноша направили подразделения Нацгвардии-8

Несмотря на введенный комендантский час, демонстранты выходят на улицы, бьют окна и грабят магазины, а также поджигают автомобили и здания. Некоторые бросают в правоохранителей бутылки. В ответ стражи порядка применяют слезоточивый газ.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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