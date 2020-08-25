В США в охваченный беспорядками город Кеноша направили подразделения Нацгвардии

Новости США. В охваченный беспорядками американский город Кеноша ввели подразделения Национальной гвардии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они прибыли в регион для оказания помощи местным властям.

Уже третьи сутки здесь не прекращаются погромы. Сотни протестующих вышли на улицы, требуя привлечь к ответственности полицейских, которые в ходе задержания открыли стрельбу по афроамериканцу. Сейчас мужчина находится в больнице.