Экономика Германии рухнула до показателя 50-летней давности

ВВП страны во втором квартале 2020 года сократился на 9,7 % по сравнению с тремя предыдущими месяцами. Это самые существенные темпы падения с начала учета показателя в 1970-м. В годовом выражении спад экономики с поправкой на число рабочих дней составил 11,3 %, что значительно хуже, чем даже на пике финансового кризиса в 2009 году.