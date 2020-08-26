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Экономика Германии рухнула до показателя 50-летней давности

26 августа 2020 06:49
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Новости Германии. Германия переживает сильнейший кризис из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономика Германии рухнула до показателя 50-летней давности-1

ВВП страны во втором квартале 2020 года сократился на 9,7 % по сравнению с тремя предыдущими месяцами. Это самые существенные темпы падения с начала учета показателя в 1970-м. В годовом выражении спад экономики с поправкой на число рабочих дней составил 11,3 %, что значительно хуже, чем даже на пике финансового кризиса в 2009 году.

Экономика Германии рухнула до показателя 50-летней давности-4

Специалисты объясняют такое положение дел резким снижением экспорта и импорта товаров и услуг, а также потребительских расходов граждан.

# Экономика # Фотофакт

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