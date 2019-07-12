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В Париже задержаны 43 человека: футбольные болельщики устроили беспорядки

12 июля 2019 12:14
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Новости Франции. В Париже из-за ночных беспорядков задержали 43 человека. Дебош устроили болельщики сборной Алжира по футболу, которая вышла в полуфинал Кубка Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже задержаны 43 человека: футбольные болельщики устроили беспорядки-1

В Париже задержаны 43 человека: футбольные болельщики устроили беспорядки-3

Сотни фанатов собрались в районе Елисейских полей, после чего начали громить витрины магазинов. Несколько из них хулиганы ограбили. Болельщики шли прямо по проезжей части, тем самым блокируя движение транспорта.

Беспорядки прошли и в других городах Франции. Так, в результате столкновений в городе Марсель пострадали как минимум 20 правоохранителей. По всей стране задержали около 80 дебоширов.

В Париже задержаны 43 человека: футбольные болельщики устроили беспорядки-6

В Париже задержаны 43 человека: футбольные болельщики устроили беспорядки-8

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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