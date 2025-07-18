Несколько тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров в Испании

Несколько тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров. Пламя бушует в центральной части Испании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь уничтожил 2,5 тысячи гектаров сельхозугодий и лесов и продолжает движение. Жителей нескольких городов призвали быть готовыми покинуть свои дома и отправиться в безопасные места. На борьбу со стихией мобилизованы сотни пожарных и авиация, но несмотря на все усилия пожары не утихают.