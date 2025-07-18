Прямой эфир

Несколько тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров в Испании

18 июля 2025 06:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Несколько тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров. Пламя бушует в центральной части Испании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров в Испании-2

Огонь уничтожил 2,5 тысячи гектаров сельхозугодий и лесов и продолжает движение. Жителей нескольких городов призвали быть готовыми покинуть свои дома и отправиться в безопасные места. На борьбу со стихией мобилизованы сотни пожарных и авиация, но несмотря на все усилия пожары не утихают.

# Пожар # Новости Испании

Другие новости рубрики

Все новости
Тысячи сотрудников больниц вышли на улицы Буэнос-Айреса
18 июля 2025 06:56

Тысячи сотрудников больниц вышли на улицы Буэнос-Айреса

В Литве массово закрываются заведения общепита – местные СМИ
18 июля 2025 06:38

В Литве массово закрываются заведения общепита – местные СМИ

В Израиле прошла акция протеста с требованием немедленного освобождения заложников
18 июля 2025 06:38

В Израиле прошла акция протеста с требованием немедленного освобождения заложников