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Тысячи сотрудников больниц вышли на улицы Буэнос-Айреса

18 июля 2025 06:56
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Аргентинские медики устроили масштабную забастовку. Тысячи сотрудников больниц вышли на улицы Буэнос-Айреса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи сотрудников больниц вышли на улицы Буэнос-Айреса-2

Протестующие требовали увеличить финансирование системы здравоохранения и повысить зарплаты медработникам. По мнению демонстрантов, политика затягивания поясов, которую проводит руководство страны, угрожает здоровью жителей. Они не могут рассчитывать на качественную врачебную помощь. В больницах возникла острая нехватка специалистов. Из-за низких зарплат и высоких нагрузок они уходят из профессии или уезжают работать за границу.

# Акции протеста

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