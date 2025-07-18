Тысячи сотрудников больниц вышли на улицы Буэнос-Айреса

Протестующие требовали увеличить финансирование системы здравоохранения и повысить зарплаты медработникам. По мнению демонстрантов, политика затягивания поясов, которую проводит руководство страны, угрожает здоровью жителей. Они не могут рассчитывать на качественную врачебную помощь. В больницах возникла острая нехватка специалистов. Из-за низких зарплат и высоких нагрузок они уходят из профессии или уезжают работать за границу.