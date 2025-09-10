Норвежские футболисты одержали победу пятый раз подряд в квалификации ЧМ

Сборная Норвегии по футболу одержала победу над командой Молдовы в ходе матча 5-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, пишет РИА Новости.

Поединок проходил в Осло. Финальный счет – 11:1, где удача была на стороне принимающей стороны. В составе у «сверл» голы забили Эрлинг Холанд (в ходе 11-й, 36-й, 43-й, 52-й, 83-й минут), Тело Осгор (на 67-й, 76-й, 79-й, 90+1), Мартин Эдегор (45+1), Феликс Мюре (6-я минута). Автогол осуществил защитник норвежской команды Лео Эстигор (на 74-й минуте).

ЧМ будет проходить в США, Канаде, а также Мексике.

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