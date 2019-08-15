Непогода в Японии: какие беды принёс тайфун «Кроса»

Новости Японии. Тайфун «Кроса» обрушился на Японию: пострадали около 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На западе и юго-западе страны эвакуируют более 7 тысяч жителей.

Ожидается, что в некоторых районах может выпасть до тысячи миллиметров осадков. Отменены около 700 авиарейсов, нарушено движение железнодорожного транспорта. «Кроса» – уже десятый по счету тайфун, который образовался в Тихом океане в этом году.