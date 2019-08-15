Прямой эфир

Непогода в Японии: какие беды принёс тайфун «Кроса»

15 августа 2019 12:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Тайфун «Кроса» обрушился на Японию: пострадали около 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  На западе и юго-западе страны эвакуируют более 7 тысяч жителей.

Непогода в Японии: какие беды принёс тайфун «Кроса»-1

Объявлен четвёртый из пяти возможных уровней опасности. Сильный ветер валит деревья и рекламные щиты. Высота волн океана достигает нескольких метров. Существует угроза возникновения масштабных наводнений и оползней.

Непогода в Японии: какие беды принёс тайфун «Кроса»-4

Ожидается, что в некоторых районах может выпасть до тысячи миллиметров осадков. Отменены около 700 авиарейсов, нарушено движение железнодорожного транспорта. «Кроса» – уже десятый по счету тайфун, который образовался в Тихом океане в этом году.

Непогода в Японии: какие беды принёс тайфун «Кроса»-7

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США мужчина захватил заложников и стрелял в полицейских, не желая сдаваться
15 августа 2019 12:20

В США мужчина захватил заложников и стрелял в полицейских, не желая сдаваться

От горного обвала в Китае погибли 4 человека
15 августа 2019 12:14

От горного обвала в Китае погибли 4 человека

Панда устроила драку... с шиной в Московском зоопарке
15 августа 2019 11:17

Панда устроила драку... с шиной в Московском зоопарке