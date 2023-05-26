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Кирби: в Киеве заверили, что не будут применять вооружения США для атак по России

26 мая 2023 11:45
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Украинская сторона заверила Соединенные Штаты, что не будет применять американское оружие и технику для нанесения ударов по российской территории. Об этом сказал представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

По его словам, американские и украинские власти недавно обговорили этот момент. Киев заверил, что будет придерживаться этой договоренности. Также Кирби добавил, что США не приветствуют использование своей военной помощи для атак на российскую территорию. 

Ранее Министерство обороны России обнародовало видеозапись последствий ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области, на которой были показаны американские Humvee.

Кирби заявил, что США проверяют сообщения о том, что американская техника была применена украинскими диверсантами при нападении на Белгородскую область.

# Международная политика

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