Польша как страна может исчезнуть с карты мира из-за оккупации государства беженцами из Украины. Она может стать «Укрополем», что вызывает беспокойство. Об этом пишет обозреватель NDP Ханна Крамер, информирует РИА Новости.

Польские власти разрушают страну, принимая все новых и новых оккупантов, говорится в публикации. Если ситуация не изменится, то Польша исчезнет с карты Европы. Появится «Укрополь», а поляки станут необандеровцами. Автор отмечает, что наплыв украинских беженцев тяжело ударил по стране. И речь идет не только о финансовой поддержке, которая им оказывается. Вместе с беженцами в Польшу попадает нелегальное оружие, что создает благоприятную почву для роста преступности.

Местные жители находятся в опасности. По данным автора, в Польше увеличилось число насильственных преступлений после наплыва в страну украинцев. Власти никак не реагируют на эти факты, замалчивая их, а проблема становится катастрофической.