Неизвестный присоединился к кортежу Шольца и схватил канцлера в аэропорту

Во Франкфурте-на-Майне неизвестный водитель незаметно присоединился к автомобильному кортежу канцлера ФРГ Олафа Шольца, после чего схватил политика на летном поле аэропорта. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники, пишет РИА Новости.

Мужчина с якобы греческой фамилией подбежал к Шольцу и обнял его. Сотрудники Федерального управления уголовной полиции позволили машине проехать в аэропорт, решив, что этот человек – сопровождающий. Только когда мужчина выпустил Шольца из объятий, телохранители поняли степень риска ситуации. Задержанный утверждает, что перепутал кортеж со свадебным.