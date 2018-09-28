Необычного окраса слонёнок родился в сафари-парке Сан-Диего: 8 фото

Новости США. В сафари-парке в Сан-Диего родился слоненок. По необычному окрасу он очень похож на свою мать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малышка весит более 125 килограммов. Это четвертый ребенок у Умн Гани (так зовут заботливую слониху). Кличку для нового обитателя парка пока не подобрали.