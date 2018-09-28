Необычного окраса слонёнок родился в сафари-парке Сан-Диего: 8 фото

Новости США. В сафари-парке в Сан-Диего родился слоненок. По необычному окрасу он очень похож на свою мать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В сафари-парке в Сан-Диего родился слоненок. По необычному окрасу он очень похож на свою мать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Малышка весит более 125 килограммов. Это четвертый ребенок у Умн Гани (так зовут заботливую слониху). Кличку для нового обитателя парка пока не подобрали.
Слоненок появился на свет чуть раньше положенного срока. Детенышей эти крупные млекопитающие вынашивают 22 месяца. Пока новорожденный набирает силу и ни на шаг не отходит от мамы.