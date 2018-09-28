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Необычного окраса слонёнок родился в сафари-парке Сан-Диего: 8 фото

28 сентября 2018 08:56
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Новости США. В сафари-парке в Сан-Диего родился слоненок. По необычному окрасу он очень похож на свою мать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычного окраса слонёнок родился в сафари-парке Сан-Диего: 8 фото-1

Малышка весит более 125 килограммов. Это четвертый ребенок у Умн Гани (так зовут заботливую слониху). Кличку для нового обитателя парка пока не подобрали.

Необычного окраса слонёнок родился в сафари-парке Сан-Диего: 8 фото-4

Слоненок появился на свет чуть раньше положенного срока. Детенышей эти крупные млекопитающие вынашивают 22 месяца. Пока новорожденный набирает силу и ни на шаг не отходит от мамы.

# Дикие животные # Фотофакт

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