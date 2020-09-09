Лесные пожары в Калифорнии: разрушены и повреждены почти 4000 зданий

Новости США. Масштабные лесные пожары в американской Калифорнии: 14 человек, в том числе пожарные, получили ожоги и отравление угарным газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди пострадали при тушении одного из крупнейших возгораний в центре региона. Площадь лесных пожаров в Калифорнии достигла рекордных значений и продолжает увеличиваться. Стихия уничтожила уже более 900 тысяч гектаров земли. Разрушены и повреждены почти 4 000 зданий.

8 сентября в национальном лесопарке Сьерра из огненной ловушки спасли более 150 человек. Для эвакуации жителей в район направлены вертолеты.