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Лесные пожары в Калифорнии: разрушены и повреждены почти 4000 зданий

09 сентября 2020 09:31
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Новости США. Масштабные лесные пожары в американской Калифорнии: 14 человек, в том числе пожарные, получили ожоги и отравление угарным газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесные пожары в Калифорнии: разрушены и повреждены почти 4000 зданий-1

Люди пострадали при тушении одного из крупнейших возгораний в центре региона. Площадь лесных пожаров в Калифорнии достигла рекордных значений и продолжает увеличиваться. Стихия уничтожила уже более 900 тысяч гектаров земли. Разрушены и повреждены почти 4 000 зданий.

Лесные пожары в Калифорнии: разрушены и повреждены почти 4000 зданий-4

8 сентября в национальном лесопарке Сьерра из огненной ловушки спасли более 150 человек. Для эвакуации жителей в район направлены вертолеты.

Лесные пожары в Калифорнии: разрушены и повреждены почти 4000 зданий-7

Природная стихия быстро распространяется на фоне аномальной жары в штате. Без электричества остаются более 190 тысяч потребителей.

# Пожар # Фотофакт

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