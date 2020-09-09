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В Греции горит лагерь мигрантов, введён режим ЧС

09 сентября 2020 09:32
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Новости Греции. На греческом острове Лесбос горит переполненный лагерь мигрантов. Пламя полыхает не только на территории убежища, но и за его пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции горит лагерь мигрантов, введён режим ЧС-1

Введен режим чрезвычайной ситуации. Тысячи беженцев эвакуируют в безопасные места.

В Греции горит лагерь мигрантов, введён режим ЧС-4

В ликвидации масштабного возгорания участвуют около 30 пожарных, задействованы также несколько единиц спецтехники.

В Греции горит лагерь мигрантов, введён режим ЧС-7

В лагере Мория проживают более 12 тысяч человек (при том, что допустимая вместимость объекта более чем в четыре раза меньше).

В Греции горит лагерь мигрантов, введён режим ЧС-10

На минувшей неделе у одного из беженцев подтвердили коронавирус. С тех пор количество инфицированных в лагере возросло до 35 человек.

# Пожар # Фотофакт

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