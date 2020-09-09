В Греции горит лагерь мигрантов, введён режим ЧС

Новости Греции. На греческом острове Лесбос горит переполненный лагерь мигрантов. Пламя полыхает не только на территории убежища, но и за его пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Введен режим чрезвычайной ситуации. Тысячи беженцев эвакуируют в безопасные места.

В ликвидации масштабного возгорания участвуют около 30 пожарных, задействованы также несколько единиц спецтехники.

В лагере Мория проживают более 12 тысяч человек (при том, что допустимая вместимость объекта более чем в четыре раза меньше).