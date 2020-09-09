Из-за коронавируса в Великобритании нельзя будет встречаться группами больше шести человек

В Великобритании вновь ужесточают правила проведения массовых собраний. Жителям нельзя будет встречаться группами больше шести человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято из-за роста числа зараженных коронавирусом и вступит в силу в начале следующей недели.