Из-за коронавируса в Великобритании нельзя будет встречаться группами больше шести человек
В Великобритании вновь ужесточают правила проведения массовых собраний. Жителям нельзя будет встречаться группами больше шести человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято из-за роста числа зараженных коронавирусом и вступит в силу в начале следующей недели.
Ухудшение эпидемиологической обстановки наблюдается также в Испании, Италии, Франции и Индии.
В Турции вновь стал обязательным масочный режим. Носить защитные средства необходимо во всех общественных местах 81 провинции. Нарушителям новых правил грозит штраф.