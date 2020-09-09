Прямой эфир

Из-за коронавируса в Великобритании нельзя будет встречаться группами больше шести человек

09 сентября 2020 09:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Великобритании вновь ужесточают правила проведения массовых собраний. Жителям нельзя будет встречаться группами больше шести человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято из-за роста числа зараженных коронавирусом и вступит в силу в начале следующей недели.

Из-за коронавируса в Великобритании нельзя будет встречаться группами больше шести человек-1

Ухудшение эпидемиологической обстановки наблюдается также в Испании, Италии, Франции и Индии.

Из-за коронавируса в Великобритании нельзя будет встречаться группами больше шести человек-4

В Турции вновь стал обязательным масочный режим. Носить защитные средства необходимо во всех общественных местах 81 провинции. Нарушителям новых правил грозит штраф.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Греции горит лагерь мигрантов, введён режим ЧС
09 сентября 2020 09:32

В Греции горит лагерь мигрантов, введён режим ЧС

Лесные пожары в Калифорнии: разрушены и повреждены почти 4000 зданий
09 сентября 2020 09:31

Лесные пожары в Калифорнии: разрушены и повреждены почти 4000 зданий

«Вырывали платы, искали металлы драгоценные». Почему автобусный завод во Львове простаивает с 2014 года?
09 сентября 2020 07:52

«Вырывали платы, искали металлы драгоценные». Почему автобусный завод во Львове простаивает с 2014 года?