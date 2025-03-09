Немецкий железнодорожный концерн выплатил пассажирам 196 млн евро за задержки и отмены поездов

Немецкий железнодорожный концерн выплатил пассажирам рекордные 196 миллионов евро в виде компенсаций за задержки и отмены поездов в прошлом году. Гражданами было подано около 7 миллионов заявок на возмещение ущерба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основными причинами не пунктуальности называют изношенность путей и перегруженность железнодорожной сети. При чем от этих проблем страдают не только путешественники. На задержки при доставке грузов жалуются европейские логистические компании. А в Швейцарии и вовсе обсуждают возможность отказаться от сотрудничества с вечно опаздывающими партнерами. Исправить ситуацию должна масштабная реконструкция путей, контактной сети и станций. Но для проведения работ потребуется на несколько месяцев парализовать около 40 важных железно-дорожных участков, что грозит Германии транспортным коллапсом.