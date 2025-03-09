Минздрав США предложил сотрудникам уволиться в обмен на 25 тыс. долларов

В то время как Европу сотрясают антивоенные протесты, в Штатах продолжат сокращать госслужащих. Министерство здравоохранения США предложило всем сотрудникам ведомства уволиться по собственному желанию. Тому, кто примет решение о добровольной отставке обещают единоразовую выплату в размере 25 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.