Минздрав США предложил сотрудникам уволиться в обмен на 25 тыс. долларов

В то время как Европу сотрясают антивоенные протесты, в Штатах продолжат сокращать госслужащих. Министерство здравоохранения США предложило всем сотрудникам ведомства уволиться по собственному желанию. Тому, кто примет решение о добровольной отставке обещают единоразовую выплату в размере 25 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рекомендация сотрудникам ведомства поступила по электронной почте. Срок принятия решения – до 14 марта. Сообщается, что подобная инициатива министерства стала частью политики Дональда Трампа по сокращению трат бюджета за счет массовых увольнений сотрудников государственных ведомств. При этом остается открытым вопрос, как масштабные сокращения повлияют на работу Минздрава в котором сейчас задействовано более 80 тысяч человек.