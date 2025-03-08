В Аргентине из-за наводнения погибли 10 человек

В результате наводнений, вызванных проливными дождями в Аргентине, по предварительным данным, погибли 10 человек. Непогода накрыла портовый город Баия-Бланка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за стихийного бедствия начались перебои со связью и подачей электричества. Ожидается, что в ближайшие часы над городом пройдет новый грозовой фронт. Как заявляют местные власти, по мере отступления паводковых вод число жертв может возрасти. Президент страны Хавьер Милей уже отменил запланированные зарубежные поездки и дал указания экстренным службам выехать в зону природного бедствия. В пострадавших регионах введен наивысший уровень тревоги. Сюда прибывают отряды гражданской самообороны, которые в том числе помогают в эвакуации людей.